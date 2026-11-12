Бизнесмена Новака пытали перед смертью, чтобы получить доступ к криптокошелькам Бизнесмена Новака обездвижили шокером и избили, чтобы завладеть криптокошельками

Москва12 ноя Вести.Обвиняемые в убийстве бизесмена Романа Новака и его жены Анны пытали мужчину перед смертью. Они обездвижили его электрошокером, чтобы завладеть криптокошельками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Санкт-Петербурга.

12 ноября надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего Юрия Шарыпова. Ему вменяют совершение преступления по трем статьям: "убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по найму, сопряженное с разбоем", "разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере".

По версии следствия, 2 октября 2025 года обвиняемый и другие соучастники преступления находились за рубежом.

За денежное вознаграждение они напали на супружескую пару, обездвижили мужчину шокером и, продолжая применять насилие, получили доступ к криптокошелькам. После чего жестоко избили обоих и убили их сказано в сообщении

Тела своих жертв преступники вывезли на автомобиле в пустыню, где сбросили в яму и засыпали песком.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что один из обвиняемых в убийстве признал вину и предстанет перед судом в Санкт-Петербурге, где до отъезда в ОАЭ проживали Роман Новак с женой.