СК РФ: расследование покушения на генерала Алексеева практически завершено Бастрыкин: расследование покушения на генерала Алексеева почти завершено

Москва19 окт Вести.Расследование уголовного дела о покушении на генерала Владимира Алексеева в отношении трех фигурантов находится на завершающей стадии. Вскоре обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами дела, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что следователи тщательно изучили материальные следы, обнаруженные на месте происшествия, в дальнейшем также были проведены судебные экспертизы и другие следственные действия.

Это позволило установить и задержать троих фигурантов. Расследование уголовного дела в отношении них находится на завершающей стадии. Участники уголовного судопроизводства вскоре приступят к ознакомлению с его материалами заявил Бастрыкин

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Исполнитель покушения гражданин России Любомир Корба, завербованный СБУ в августе 2025 года, произвел не менее трех выстрелов и скрылся с места преступления. Через несколько часов Корба покинул территорию России и вылетел в ОАЭ, где его задержали и доставили обратно.