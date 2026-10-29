Установлена причастность еще 3 лиц к расстрелу военных ВС РФ на ЗАЭС в 2022 году

СК: установлена причастность новых лиц к расстрелу российских военных на ЗАЭС Установлена причастность еще 3 лиц к расстрелу военных ВС РФ на ЗАЭС в 2022 году

Москва29 окт Вести.СК РФ установил причастность еще трех лиц к расстрелу российских военнослужащих на Запорожской АЭС в 2022 году. Об этом в ходе оперативного совещания в Луганске заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

Фигуранты объявлены в международный розыск.

Установлена причастность еще троих лиц, им заочно предъявлены обвинения, они объявлены в международный розыск сказали агентству в пресс-службе

В публикации уточняется, что расследование уголовного дела о теракте на Запорожской АЭС в 2022 году завершено. Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко обвиняются в участии в террористическом сообществе и совершении акта международного терроризма на ЗАЭС.