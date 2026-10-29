Москва29 октВести.СК РФ установил причастность еще трех лиц к расстрелу российских военнослужащих на Запорожской АЭС в 2022 году. Об этом в ходе оперативного совещания в Луганске заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.
Фигуранты объявлены в международный розыск.
Установлена причастность еще троих лиц, им заочно предъявлены обвинения, они объявлены в международный розысксказали агентству в пресс-службе
В публикации уточняется, что расследование уголовного дела о теракте на Запорожской АЭС в 2022 году завершено. Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко обвиняются в участии в террористическом сообществе и совершении акта международного терроризма на ЗАЭС.