СКР расследует атаку ВСУ, при которой пострадали два сотрудника ЗАЭС

СК намерен установить причастных к атаке беспилотников на ЗАЭС СКР расследует атаку ВСУ, при которой пострадали два сотрудника ЗАЭС

Москва25 авг Вести.Следователи СК будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против сотрудников Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее в ЗАЭС сообщали, что двое сотрудников станции пострадали в результате атаки БПЛА, один из них находится в тяжелом состоянии.

Следователи СК России будут расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований, в результате которых пострадали сотрудники Запорожской АЭС... В результате целенаправленной атаки беспилотника ВФУ получили ранения два сотрудника предприятия отметили в ведомстве

В рамках расследования будут установлены причастные к произошедшему, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.