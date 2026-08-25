Москва25 авгВести.Следователи СК будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против сотрудников Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
Ранее в ЗАЭС сообщали, что двое сотрудников станции пострадали в результате атаки БПЛА, один из них находится в тяжелом состоянии.
Следователи СК России будут расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований, в результате которых пострадали сотрудники Запорожской АЭС... В результате целенаправленной атаки беспилотника ВФУ получили ранения два сотрудника предприятияотметили в ведомстве
В рамках расследования будут установлены причастные к произошедшему, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.