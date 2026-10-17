Москва17 октВести.Украинская сторона в августе сорвала шестой визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, фактически пригрозив ему смертью. Об этом заявили в МИД России.
Выступая в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства Кирилл Воронцов отметил, что Россия обеспечивает постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции с осени 2022 года.
Планировавшийся в августе 2026 года шестой визит был сорван украинской сторонойсказал он, его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства
По словам дипломата, Гросси пять раз посещал ЗАЭС. Воронцов отметил, что Киев заявил о невозможности гарантировать безопасность главы агентства при въезде на станцию через российскую территорию. В МИД РФ расценили это как фактическую угрозу жизни руководителя международной организации.
Воронцов также напомнил, что после вхождения Запорожской области в состав России станция находится под российской юрисдикцией. Попытки оспаривать ее принадлежность и диктовать условия обеспечения безопасности в Москве считают вмешательством во внутренние дела страны.
По словам российского дипломата, угрозы ядерной безопасности ЗАЭС связаны с целенаправленными атаками со стороны Украины, в том числе ударами по энергоблокам, системам охлаждения и линиям электропередачи, а также давлением на персонал. Он также упомянул провокации в отношении Курской и Смоленской АЭС.
Воронцов заявил, что западные государства, поддерживающие подобные действия, несут ответственность за связанные с ними преступления.