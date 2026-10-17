МИД РФ: Киев угрозами сорвал августовский визит Гросси на ЗАЭС МИД РФ: угрозы Киева помешали визиту Гросси на ЗАЭС в августе

Москва17 окт Вести.Украинская сторона в августе сорвала шестой визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, фактически пригрозив ему смертью. Об этом заявили в МИД России.

Выступая в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства Кирилл Воронцов отметил, что Россия обеспечивает постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции с осени 2022 года.

Планировавшийся в августе 2026 года шестой визит был сорван украинской стороной сказал он, его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства

По словам дипломата, Гросси пять раз посещал ЗАЭС. Воронцов отметил, что Киев заявил о невозможности гарантировать безопасность главы агентства при въезде на станцию через российскую территорию. В МИД РФ расценили это как фактическую угрозу жизни руководителя международной организации.

Воронцов также напомнил, что после вхождения Запорожской области в состав России станция находится под российской юрисдикцией. Попытки оспаривать ее принадлежность и диктовать условия обеспечения безопасности в Москве считают вмешательством во внутренние дела страны.

По словам российского дипломата, угрозы ядерной безопасности ЗАЭС связаны с целенаправленными атаками со стороны Украины, в том числе ударами по энергоблокам, системам охлаждения и линиям электропередачи, а также давлением на персонал. Он также упомянул провокации в отношении Курской и Смоленской АЭС.

Воронцов заявил, что западные государства, поддерживающие подобные действия, несут ответственность за связанные с ними преступления.