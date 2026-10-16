Генерал Алексеев рассказал, что проходил лечение после покушения в ФНКЦ РР

Генерал Алексеев рассказал, где проходил реабилитацию после покушения Генерал Алексеев рассказал, что проходил лечение после покушения в ФНКЦ РР

Москва16 окт Вести.Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России Герой России генерал-лейтенант Владимир Алексеев заявил, что после покушения проходил лечение в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР).

По его словам, врачи ФНКЦ РР спасли его жизнь.

Я тоже был спасен в центре, будучи раненным, проходил лечение у вас сказал Алексеев на открытии 28-й всероссийской конференции "Жизнеобеспечение при критических состояниях"

6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве исполнитель покушения Любомир Корба произвел не менее трех выстрелов в генерал-лейтенанта Алексеева и скрылся с места преступления. Через несколько часов Корба покинул территорию России и вылетел в ОАЭ, где его задержали и доставили обратно. Оказалось, что он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины в августе 2025 года в Тернополе.