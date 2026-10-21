Власти Курской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ медиков Пострадавшие при атаке ВСУ курские врачи скорой помощи идут на поправку

Москва21 окт Вести.В Курской области сообщили, как себя чувствуют пострадавшие при атаке ВСУ медики. Трое сотрудников скорой помощи были ранены 12 октября во время атаки на реанимобиль, говорится в официальном аккаунте "ВК" регионального правительства.

Бригада ехала в Беловский район для эвакуации тяжелого пациента. Врач Олег Дорофеев, фельдшер Алексей Миненков и водитель Андрей Ковалев были в бронежилетах и касках. Во время движения произошел взрыв. После этого свет в автомобиле погас.

Мы ехали на вызов как положено - в бронежилетах и касках. Внезапно - взрыв, вспышка, в реанимобиле резко погасло все освещение, запахло порохом. Выбрались из машины, в ушах – звон поделился водитель Андрей Ковалев

Несмотря на повреждения, реанимобиль смог продолжить движение. Бригада сообщила о происшествии диспетчеру и самостоятельно направилась в Курск с отключенными ходовыми огнями. Медикам удалось самостоятельно добраться до больницы. Самые тяжелые травмы получил фельдшер Миненков. Врач скорой оказал коллеге первую помощь в дороге.

Глава регионального Минздрава Светлана Ермолова выразила благодарность сотрудникам скорой помощи за профессионализм и пожелала им скорейшего выздоровления.