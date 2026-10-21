Москва21 октВести.В Курской области сообщили, как себя чувствуют пострадавшие при атаке ВСУ медики. Трое сотрудников скорой помощи были ранены 12 октября во время атаки на реанимобиль, говорится в официальном аккаунте "ВК" регионального правительства.
Бригада ехала в Беловский район для эвакуации тяжелого пациента. Врач Олег Дорофеев, фельдшер Алексей Миненков и водитель Андрей Ковалев были в бронежилетах и касках. Во время движения произошел взрыв. После этого свет в автомобиле погас.
Мы ехали на вызов как положено - в бронежилетах и касках. Внезапно - взрыв, вспышка, в реанимобиле резко погасло все освещение, запахло порохом. Выбрались из машины, в ушах – звонподелился водитель Андрей Ковалев
Несмотря на повреждения, реанимобиль смог продолжить движение. Бригада сообщила о происшествии диспетчеру и самостоятельно направилась в Курск с отключенными ходовыми огнями. Медикам удалось самостоятельно добраться до больницы. Самые тяжелые травмы получил фельдшер Миненков. Врач скорой оказал коллеге первую помощь в дороге.
Глава регионального Минздрава Светлана Ермолова выразила благодарность сотрудникам скорой помощи за профессионализм и пожелала им скорейшего выздоровления.