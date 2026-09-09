Женщина и ее 4-летний сын пострадали при атаке ВСУ в Курской области

В Курской области при атаке ВСУ получили ранения 4-летний ребенок и его мать Женщина и ее 4-летний сын пострадали при атаке ВСУ в Курской области

Москва9 сен Вести.В Курской области при атаке со стороны Украины пострадали мирная жительница и ее 4-летний сын. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Мама с ребенком пострадали в селе Ольховка Хомутовского района. У женщины множественные осколочные ранения рук и лица. У ее 4-летнего сына множественные ранения голени, колена, живота, лица написал глава региона в мессенджере МАХ

Раненым оказана первая помощь, в ближайшее время их отвезут в областную больницу, ведется подготовка к транспортировке.