Москва9 сенВести.В Курской области при атаке со стороны Украины пострадали мирная жительница и ее 4-летний сын. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Мама с ребенком пострадали в селе Ольховка Хомутовского района. У женщины множественные осколочные ранения рук и лица. У ее 4-летнего сына множественные ранения голени, колена, живота, лицанаписал глава региона в мессенджере МАХ
Раненым оказана первая помощь, в ближайшее время их отвезут в областную больницу, ведется подготовка к транспортировке.