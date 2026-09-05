В Курской области за сутки два человека ранены в результате атак ВСУ

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали два человека В Курской области за сутки два человека ранены в результате атак ВСУ

Москва5 сен Вести.За минувшие сутки в Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины пострадали два человека - 70-летний мужчина в селе Колячек и 16-летняя девушка в Рыльске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на платформе MAX.

В результате атак ранены два человека. В селе Колячек Хомутовского района пострадал 70-летний мужчина. В городе Рыльске ранена 16-летняя девушка: у нее ссадина спины написал Александр Хинштейн

Силы ПВО ликвидировали 209 украинских беспилотников. Зафиксировано 64 артиллерийских обстрела и 27 атак с использованием взрывных устройств.

Повреждения получили жилые дома, автомобили и объекты энергетики в нескольких районах.