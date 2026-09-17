В Курской области три человека попали в больницу после атак ВСУ Хинштейн: в Курской области из-за атак ВСУ госпитализированы три человека

Москва17 сен Вести.Три человека оказались в Курской областной больнице с ранениями в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Один из мирных жителей – 68-летний мужчина – был ранен осколком в левый глаз в поселке Коренево Кореневского района. Другой житель – 38-летний мужчина – получил травмы головы и закрытый перелом левой ключицы в селе Песчаное Беловского района.

Также 41-летний мужчина получил слепое осколочное ранение в область шеи, осколочное ранение правого плеча и акубаротравму, когда украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области. В таком состоянии он самостоятельно добрался в Курск.

Все трое госпитализированы в Курскую областную больницу пишет Хинштейн

Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.