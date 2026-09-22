Москва22 сен Вести.Двое мужчин получили ранения в результате целенаправленных ударов украинских боевиков по Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

По уточненной информации, в результате атаки на Рыльск ранен 45-летний мужчина. У него акубаротравма … В слободе Белой … от дрона ВСУ пострадал 42-летний мужчина. У него акубаротравма и слепые осколочные ранения левой руки