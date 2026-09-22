ВСУ целенаправленно атаковали магазины и гражданские авто в Курской области

ВСУ атаковали места скопления мирных граждан в Курской области ВСУ целенаправленно атаковали магазины и гражданские авто в Курской области

Москва22 сен Вести.Украинские боевики беспилотниками целенаправленно атаковали места скопления мирных граждан в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

В Рыльске загорелась кровля магазина. Вражеские дроны нанесли удары еще по двум магазинам: в одном повреждена кровля, на территории другого пострадали пять автомобилей. Еще одно транспортное средство повреждено в хуторе Звягин написал он в своем канале в мессенджере МАХ

При этом, отмечается, что никто из мирного населения не пострадал.

Граждан призвали соблюдать меры безопасности и быть более бдительными.