Женщина погибла, пожилой мужчина ранен при ударе дрона ВСУ по авто под Курском

Женщина погибла, мужчина пострадал при ударе ВСУ по авто в Курской области Женщина погибла, пожилой мужчина ранен при ударе дрона ВСУ по авто под Курском

Москва16 авг Вести.Мирная жительница погибла, 74-летний мужчина ранен при ударе украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в селе Будки. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Будки … Удар пришелся на заднюю часть машины … Женщина-пассажир погибла на месте. Сейчас ее личность устанавливается. Водитель автомобиля получил ранения. Предварительно, у 74-летнего мужчины акубаротравма и ссадины написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Первая помощь пострадавшему была оказана на месте, от дальнейшей госпитализации он пока отказался.

Хинштейн вновь призвал мирных граждан воздержаться от поездок в приграничные районы.