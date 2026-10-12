Москва12 октВести.При ударе по реанимабилю БПЛА в Беловском районе Курской области пострадал еще и врач, вместе с фельдшером он госпитализирован, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
По уточненной информации, при ударе по "скорой" в Беловском районе также пострадал врач. У 65-летнего мужчины акубаротравма. С раненым фельдшером их доставили в Курскую областную больницунаписал чиновник
Ранее глава региона сообщил, что вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал за пострадавшим. Ранен фельдшер.