Хинштейн: врач пострадал при ударе по реанимобилю БПЛА в Курской области

Врач пострадал при ударе БПЛА по реанимабилю в Курской области Хинштейн: врач пострадал при ударе по реанимобилю БПЛА в Курской области

Москва12 окт Вести.При ударе по реанимабилю БПЛА в Беловском районе Курской области пострадал еще и врач, вместе с фельдшером он госпитализирован, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

По уточненной информации, при ударе по "скорой" в Беловском районе также пострадал врач. У 65-летнего мужчины акубаротравма. С раненым фельдшером их доставили в Курскую областную больницу написал чиновник

Ранее глава региона сообщил, что вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал за пострадавшим. Ранен фельдшер.