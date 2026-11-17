Экс-секретарь Азарова Заворотный пришел в себя после покушения в Москве

Журналист Сергей Заворотный вышел из комы после покушения в Москве Экс-секретарь Азарова Заворотный пришел в себя после покушения в Москве

Москва17 ноя Вести.Журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный пришел в себя после покушения в Москве. Он перенес четыре хирургические операции, но по-прежнему нуждается в искусственной вентиляции легких. Информация появилась в канале SHOT.

13 ноября на Кировоградской улице в районе Чертаново был взорван внедорожник Заворотного. Мужчину экстренно госпитализировали с повреждением головного мозга, переломами ребер и ноги. Также у него ампутирована левая рука.

По подозрению в причастности к совершению подрыва была задержана 21-летняя Елизавета. Следствие считает, что девушка действовала под влиянием телефонных аферистов, поручивших ей установить взрывное устройство под машину бывшего советника.

Задержанная, имеющая ветеринарное образование и ранее занимавшаяся лыжным спортом, считала, что установила под автомобиль GPS-трекер. О взрыве она узнала из новостей.