Азаров: врачи пока не дают прогнозов о состоянии Заворотного

Пострадавший при взрыве Заворотный остается под наблюдением врачей Азаров: врачи пока не дают прогнозов о состоянии Заворотного

Москва16 ноя Вести.Медики пока не оценивают перспективы восстановления журналиста Сергея Заворотного, пострадавшего при подрыве автомобиля в Москве. Об этом "Абзацу" рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Лечение Заворотного продолжается, отметил он.

Врачи пока категорически не высказываются. Помощь проводится, пока [о прогнозах] говорить рано. [Прогнозов] пока не дают подчеркнул Азаров

Взрыв произошел 13 ноября на Кировоградской улице. За рулем автомобиля находился 72-летний Заворотный, бывший советник Азарова. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело.