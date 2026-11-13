Водителю оторвало левую руку при взрыве машины на юге Москвы

При взрыве машины в Москве водителю оторвало левую руку Водителю оторвало левую руку при взрыве машины на юге Москвы

Москва13 ноя Вести.Пресс-секретарь бывшего премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный получил серьезные травмы при взрыве машины на Кировоградской улице в московском Чертаново. Мужчине оторвало левую руку, сообщает Mash.

На днище подорванного автомобиля было прикреплено самодельное взрывное устройство.

По данным Mash, остался лишь фрагмент плечевого сустава. Сейчас пациент в реанимации в крайне тяжелом состоянии, у него ушиб мозга, перелом ребер и правой ноги отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в пятницу утром на юге столицы взорвался внедорожник Toyota. За рулем предположительно мог находиться кандидат исторических наук, бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова, 72-летний журналист Сергей Заворотный. Его выбросило из машины взрывной волной.

Возбуждено уголовное дело.