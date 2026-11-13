Москва13 нояВести.По предварительным данным, мощность заложенного под днище внедорожника в Москве самодельного взрывного устройства могла составить около 300 граммов. Об этом сообщает SHOT.
Утром 13 ноября на Кировоградской улице на юге столицы взорвался автомобиль Toyota. Водителя выбросило из салона взрывной волной. Он находится в тяжелом состоянии.
По информации SHOT, сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционноотмечается в сообщении
СК возбудил уголовное дело.