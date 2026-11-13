Заложенное под машину в Москве СВУ могло иметь мощность около 300 граммов

SHOT: мощность СВУ, заложенного под взорванный джип в Москве, была около 300 г. Заложенное под машину в Москве СВУ могло иметь мощность около 300 граммов

Москва13 ноя Вести.По предварительным данным, мощность заложенного под днище внедорожника в Москве самодельного взрывного устройства могла составить около 300 граммов. Об этом сообщает SHOT.

Утром 13 ноября на Кировоградской улице на юге столицы взорвался автомобиль Toyota. Водителя выбросило из салона взрывной волной. Он находится в тяжелом состоянии.

По информации SHOT, сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционно отмечается в сообщении

СК возбудил уголовное дело.