Москва13 нояВести.Водитель взорванного внедорожника на юге Москвы получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног, пишет SHOT.
По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено со стороны водителя и сработало спустя несколько минут после начала движения на улице Кировоградской в районе Чертаново.
СВУ (сработало – ред.) через несколько минут после того, как машина выехала из двора на улице Кировоградскойсказано в сообщении
Свидетели инцидента пытались оказать пострадавшему помощь до приезда медиков. Они сообщали, что слышали громкий хлопок.
В настоящее время его экстренно везут в больницу.
После взрыва машины Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.