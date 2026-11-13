Водитель внедорожника, взорванного в Москве, получил ранения груди, спины и ног

SHOT: у водителя взорванного внедорожника на юге Москвы сильно повреждены ноги Водитель внедорожника, взорванного в Москве, получил ранения груди, спины и ног

Москва13 ноя Вести.Водитель взорванного внедорожника на юге Москвы получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног, пишет SHOT.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено со стороны водителя и сработало спустя несколько минут после начала движения на улице Кировоградской в районе Чертаново.

СВУ (сработало – ред.) через несколько минут после того, как машина выехала из двора на улице Кировоградской сказано в сообщении

Свидетели инцидента пытались оказать пострадавшему помощь до приезда медиков. Они сообщали, что слышали громкий хлопок.

В настоящее время его экстренно везут в больницу.

После взрыва машины Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.