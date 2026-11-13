Водителя взорвавшейся Toyota на юге Москвы выбросило из салона, он жив

Водителя взорвавшейся иномарки в Москве отбросило взрывной волной, он выжил Водителя взорвавшейся Toyota на юге Москвы выбросило из салона, он жив

Москва13 ноя Вести.Водителя автомобиля Toyota, которая взорвалась 13 ноября на юге Москвы, выбросило из салона взрывной волной.

По данным SHOT, он выжил, медики оказывают ему первую помощь

Взрывной волной его выбросило на проезжую часть сказано в публикации

Уточняется, что первую помощь ему пытались оказать очевидцы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел со стороны водителя внедорожника.

По предварительным данным, ЧП произошло на Кировоградской улице в столичном районе Чертаново. Свидетели инцидента сообщали, что слышали громкий хлопок, похожий на взрыв газа.