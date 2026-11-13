Москва13 нояВести.Водителя автомобиля Toyota, которая взорвалась 13 ноября на юге Москвы, выбросило из салона взрывной волной.
По данным SHOT, он выжил, медики оказывают ему первую помощь
Взрывной волной его выбросило на проезжую частьсказано в публикации
Уточняется, что первую помощь ему пытались оказать очевидцы.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел со стороны водителя внедорожника.
По предварительным данным, ЧП произошло на Кировоградской улице в столичном районе Чертаново. Свидетели инцидента сообщали, что слышали громкий хлопок, похожий на взрыв газа.