Москва13 нояВести.Следственный комитет РФ подтвердил личность пострадавшего при взрыве автомобиля Toyota на Кировоградской улице в Москве.
По данным ведомства, опубликованным в MAX, ранение получил бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.
Ранение получил находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный – бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азаровасказано в сообщении
В момент инцидента мужчина находился за рублем автомашины и в настоящее время доставлен с травмами в одну из столичных больниц.
СК возбудил уголовное дело, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Взрыв на юге Москвы прогремел 13 ноября, взрывное устройство, по предварительным данным, было заложено со стороны водителя.