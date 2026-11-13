СК подтвердил, что за рулем взорванного автомобиля в Москве был помощник Азарова

За рулем взорванной Toyota был помощник экс-премьер-министра Украины Азарова СК подтвердил, что за рулем взорванного автомобиля в Москве был помощник Азарова

Москва13 ноя Вести.Следственный комитет РФ подтвердил личность пострадавшего при взрыве автомобиля Toyota на Кировоградской улице в Москве.

По данным ведомства, опубликованным в MAX, ранение получил бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Ранение получил находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный – бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова сказано в сообщении

В момент инцидента мужчина находился за рублем автомашины и в настоящее время доставлен с травмами в одну из столичных больниц.

СК возбудил уголовное дело, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Взрыв на юге Москвы прогремел 13 ноября, взрывное устройство, по предварительным данным, было заложено со стороны водителя.