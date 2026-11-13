Экс-премьер Азаров проверяет данные о подрыве своего пресс-секретаря в Москве SHOT: взорванное авто в Москве принадлежит пресс-секретарю экс-премьера Украины

Москва13 ноя Вести.Внедорожник, взорвавшийся на юге Москвы, по данным SHOT, принадлежит пресс-секретарю бывшего премьера Украины Николая Азарова.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство было заложено со стороны водителя и сработало спустя несколько минут после начала движения на улице Кировоградской в районе Чертаново, сразу после того, как машина выехала из двора.

Внедорожник оформлен на кандидата исторических наук, пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова, 72-летнего журналиста Сергея Заворотного сказано в публикации издания

Взрывной волной водителя выбросило из салона на проезжую часть. Он получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. Сейчас его везут в больницу.

В комментарии ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что уточняет информацию о ранении своего бывшего пресс-секретаря.

Я пока ничего не знаю, кроме того, что вы знаете … Он жив и, наверное, находится в госпитале сказал Азаров

Кроме того, экс-премьер рассказал, что с ним самим все в порядке.

После инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.