Москва13 нояВести.Внедорожник, взорвавшийся на юге Москвы, по данным SHOT, принадлежит пресс-секретарю бывшего премьера Украины Николая Азарова.
Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство было заложено со стороны водителя и сработало спустя несколько минут после начала движения на улице Кировоградской в районе Чертаново, сразу после того, как машина выехала из двора.
Внедорожник оформлен на кандидата исторических наук, пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова, 72-летнего журналиста Сергея Заворотногосказано в публикации издания
Взрывной волной водителя выбросило из салона на проезжую часть. Он получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. Сейчас его везут в больницу.
В комментарии ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что уточняет информацию о ранении своего бывшего пресс-секретаря.
Я пока ничего не знаю, кроме того, что вы знаете … Он жив и, наверное, находится в госпиталесказал Азаров
Кроме того, экс-премьер рассказал, что с ним самим все в порядке.
После инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.