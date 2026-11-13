Москва13 нояВести.Столичный главк Следственного комитета опубликовал в MAX кадры с места ЧП на Кировоградской улице на юге Москвы, где утром в пятницу, 13 ноября, взорвалась машина.
По данным ведомства, был подорван внедорожник, которым управлял Сергей Заворотный. Он пострадал, но выжил и в настоящее время находится в больнице.
В результате произошедшего ранение получил находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный – бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азароваговорится в заявлении ведомства
Судя по кадрам с места происшествия, взрывное устройство могло находиться с водительской стороны транспортного средства – эта часть автомобиля Toyota получила наибольшие повреждения.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье об убийстве, ведется расследование.