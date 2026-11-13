Следком показал видео с автомобилем, взорванным на юге Москвы СК показал кадры осмотра взорванной в Москве машины Сергея Заворотного

Москва13 ноя Вести.Столичный главк Следственного комитета опубликовал в MAX кадры с места ЧП на Кировоградской улице на юге Москвы, где утром в пятницу, 13 ноября, взорвалась машина.

По данным ведомства, был подорван внедорожник, которым управлял Сергей Заворотный. Он пострадал, но выжил и в настоящее время находится в больнице.

В результате произошедшего ранение получил находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный – бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова говорится в заявлении ведомства

Судя по кадрам с места происшествия, взрывное устройство могло находиться с водительской стороны транспортного средства – эта часть автомобиля Toyota получила наибольшие повреждения.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье об убийстве, ведется расследование.