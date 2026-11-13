СК квалифицировал дело о подрыве Toyota экс-советника Азарова как покушение

Дело о подрыве машины экс-советника Азарова квалифицировано как покушение СК квалифицировал дело о подрыве Toyota экс-советника Азарова как покушение

Москва13 ноя Вести.Следственный комитет РФ квалифицировал уголовное дело о подрыве внедорожника Toyota как покушение на убийство.

Ранее в ведомстве подтвердили, что за рулем находился Сергей Заворотный - бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3, ст.30, п.п. "е", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ сказано в сообщении

Мужчину госпитализировали с травмами в одну из столичных больниц. Он получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног.

Взрыв произошел утром 13 ноября на улице Кировоградской в Чертаново. Сообщалось, что взрывное устройство было заложено со стороны водителя и сработало спустя непродолжительное время после того, как машина выехала из двора.