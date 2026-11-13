Москва13 нояВести.Следственный комитет РФ квалифицировал уголовное дело о подрыве внедорожника Toyota как покушение на убийство.
Ранее в ведомстве подтвердили, что за рулем находился Сергей Заворотный - бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.
ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3, ст.30, п.п. "е", "ж" ч.2 ст.105 УК РФсказано в сообщении
Мужчину госпитализировали с травмами в одну из столичных больниц. Он получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног.
Взрыв произошел утром 13 ноября на улице Кировоградской в Чертаново. Сообщалось, что взрывное устройство было заложено со стороны водителя и сработало спустя непродолжительное время после того, как машина выехала из двора.