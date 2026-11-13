Азаров: киевский режим координирует свои теракты с западными спецслужбами Азаров: Киев координирует подготовку терактов с иностранными спецслужбами

Москва13 ноя Вести.Киевский режим координирует подготовку терактов с иностранными спецслужбами. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Все это координируется. И в этом принимают участие разные западные спецслужбы. Это не только англичане или американцы, а все абсолютно. Даже какая-нибудь маленькая Литва тоже на 100% принимает участие во всех этих операциях, планировании сказал он

Фактически, подчеркнул Азаров, речь идет о серьезном явлении не только в экономике или политике, но и в работе спецслужб.

В пятницу 13 ноября на улице Кировоградской в Чертаново в Москве произошел взрыв внедорожника. Водителя автомобиля был госпитализирован с травмами в одну из столичных больниц. Позднее выяснилось, что за рулем находился бывший советник Николая Азарова Сергей Заворотный.

Следственный комитет РФ квалифицировал уголовное дело о подрыве как покушение на убийство.