Азаров: Киеву нужно поставить условие прекратить теракты на время переговоров Азаров предложил поставить Киеву условие прекратить теракты на время переговоров

Москва13 ноя Вести.Киеву нужно поставить условие о прекращении терактов на время проведения переговоров, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В пятницу на юге Москвы была взорвана машина, в результате чего ранение получил находившийся за рулем Сергей Заворотный – бывший советник Николая Азарова. По предварительным данным, взрывное устройство заложили под днище транспортного средства в районе водительского места. Заворотный получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног.

Можно же поставить условие на время переговоров прекратить террористические акты. Мне представляется, что это очень важное условие. И вряд ли американцы, которым в лоб поставят вопрос: "Вы согласны на время переговоров прекратить проведение террористических актов киевским режимом?", скажут: "Нет, пусть проводят" сказал Азаров

Он подчеркнул, что крайне потрясен произошедшим. Экс-премьер Украины назвал Заворотного чрезвычайно талантливым журналистом, который отличается аналитическим умом и трезвостью оценки реальности.

Ценил и ценю за то, что у него всегда есть аргументированное реалистическое мнение. Иногда это мнение, например, не совпадало с моим. Потом проходило какое-то время, я убеждался, что он был прав… Это один из лучших в России специалистов по Украине отметил Азаров

По его словам, у организаторов подобных терактов нет никакого сдерживающего фактора, а уж тем более совести.