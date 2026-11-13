Москва13 ноя Вести.Журналист-международник Сергей Заворотный после взрыва внедорожника находится в критическом состоянии. Об этом ИС "Вести" сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

В пятницу 13 ноября на улице Кировоградской в Москве произошел взрыв автомобиля. Водитель был госпитализирован с травмами в одну из столичных больниц. Позднее выяснилось, что за рулем находился бывший советник Николая Азарова Сергей Заворотный.

К большому сожалению, состояние у него … достаточно критичное. Я не хочу подробно рассказывать это. Я просто сам сегодня потрясен. И для меня вот этот чудовищный террористический акт против мирного человека, талантливого журналиста прежде всего, он просто ужасает сказал Азаров

Ранее Столичный главк Следственного комитета показал кадры с места взрыва. По его данным, взрывное устройство могло находиться с водительской стороны транспортного средства.