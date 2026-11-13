SHOT: взрыв в машине на юге Москвы произошел с водительской стороны

Внедорожник в Москве поврежден взрывом со стороны водителя SHOT: взрыв в машине на юге Москвы произошел с водительской стороны

Москва13 ноя Вести.Стали известны некоторые подробности ЧП, произошедшего в пятницу, 13 ноября, на Кировоградской улице в южной части Москвы.

По данным SHOT, при взрыве получил повреждения внедорожник Toyota.

Взрыв автомобиля в Москве произошел со стороны водителя - ударом вынесло двери с левой стороны. Черный джип Toyota проехал около 200 метров, после чего раздался взрыв говорится в публикации

По предварительным данным, водитель автомобиля выжил. Официального подтверждения изложенной информации пока не поступало.