Москва13 нояВести.Стали известны некоторые подробности ЧП, произошедшего в пятницу, 13 ноября, на Кировоградской улице в южной части Москвы.
По данным SHOT, при взрыве получил повреждения внедорожник Toyota.
Взрыв автомобиля в Москве произошел со стороны водителя - ударом вынесло двери с левой стороны. Черный джип Toyota проехал около 200 метров, после чего раздался взрывговорится в публикации
По предварительным данным, водитель автомобиля выжил. Официального подтверждения изложенной информации пока не поступало.