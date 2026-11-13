Москва13 нояВести.ИС "Вести" публикует кадры с Кировоградской улицы на юге Москвы, где утром в пятницу, 13 ноября, взорвалась машина.
В результате ЧП получил повреждения автомобиль Toyota, по неподтвержденным пока данным, взрывное устройство могли заложить под днище транспортного средства в районе водительского места.
Известно, что водитель внедорожника серьезно пострадал, но остался жив и был госпитализирован.
В результате произошедшего ранение получил находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный – бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азароваотметили в столичном главке Следкома
В настоящее время на месте работают правоохранители, ведется расследование.