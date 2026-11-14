Азаров назвал подрыв машины Заворотного частью борьбы Киева с неугодными Азаров: подрыв авто Заворотного стал частью системной борьбы Киева с неугодными

Москва14 ноя Вести.Подрыв машины журналиста Сергея Заворотного в Москве - не отдельная акция, а часть системной политики киевского режима по борьбе с неугодными, заявил в комментарии для "Соловьёв Live" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает ИС "Вести".

Автомобиль Сергея Заворотного, бывшего советника Николая Азарова, был взорван накануне на Кировоградской улице на юге Москвы. Находившийся за рулем автомобиля Заворотный получил серьезные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии.

Это все не случайности... Нет. Это система. И я наблюдаю эту систему, когда они убивают, уничтожают, сажают в тюрьмы тех людей, которые вызывают у них идеологические опасения, которые могут им обоснованно возразить, которые пользуются определенным доверием со стороны граждан сказал Азаров

Ранее сообщалось, что пострадавший от взрыва в Москве Заворотный остается в тяжелом, но стабильном состоянии.