Экс-депутат Рады Олейник: на Заворотного покушались из-за его позиции по Киеву

Экс-депутат Рады Олейник назвал причины покушения на Заворотного в Москве Экс-депутат Рады Олейник: на Заворотного покушались из-за его позиции по Киеву

Москва14 ноя Вести.В Москве было совершено покушение на журналиста, бывшего советника экс-премьер министра Украины Сергея Заворотного из-за того, что он вел активную борьбу с нацистским режимом на Украине. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Бывший депутат рассказал, что знает Заворотного около 16 лет. Журналист хорошо знает Украину, и с ним было легко общаться на разные темы, добавил Олейник.

Он действительно активно ведет борьбу против режима нацистов в Украине. Поэтому понятно, куда дотянутся, там и пытаются, совершить зло сказал он

В пятницу 13 ноября на улице Кировоградской в Москве произошел взрыв автомобиля. Водитель был госпитализирован с травмами в одну из столичных больниц. Позднее выяснилось, что за рулем находился бывший советник Николая Азарова Сергей Заворотный. По словам экс-премьера Украины, сейчас Заворотный в критическом состоянии.