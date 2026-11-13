Москва13 ноя Вести.Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов связал участившиеся атаки на российские регионы и взрывы автомобилей с попыткой Киева обострить ситуацию на фоне переговорного процесса. Об этом он рассказал MK.RU.

В ночь на 13 ноября российские регионы подверглись одной из крупнейших воздушных атак за год. Кроме того, за двое суток произошли два взрыва автомобилей: в Санкт-Петербурге был подорван автомобиль высокопоставленного военного, а в московском Чертанове - внедорожник Toyota Fortuner, принадлежавший 72-летнему Сергею Заворотному, бывшему советнику экс-премьера Украины Николая Азарова.

По мнению Кнутова, подобная эскалация может быть направлена на провоцирование жесткого ответа России, в том числе ударов по гражданским объектам на Украине. Это, как считает эксперт, позволило бы Киеву заявить о невозможности дальнейших переговоров и использовать ситуацию для обоснования ввода войск НАТО.

Мы уже видим, что ввод войск НАТО на Украину именно до заключения мирного соглашения начинают поддерживать бывшие американские и европейские генералы. В этих условиях, естественно, подобная эскалация, конечно, не способствует проведению переговоров и выработке каких-то соглашений сказал он

В пятницу, 13 ноября, на Кировоградской улице в Москве взорвался автомобиль. Водителя с полученными травмами доставили в одну из столичных больниц. Позже стало известно, что за рулем находился бывший советник Николая Азарова Сергей Заворотный.