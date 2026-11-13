Азаров считает, что теракт против Заворотного осуществили спецслужбы Украины Азаров: нет сомнений, что теракт против Заворотного – работа спецслужб Украины

Москва13 ноя Вести.Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что к теракту против его бывшего помощника журналиста-международника Сергея Заворотного причастны спецслужбы Украины. Такое мнение он выразил в интервью ИС "Вести".

Мотивом для совершения преступления Азаров назвал публицистическую деятельность Заворотного.

У меня ни капли нет сомнений, что это работа киевских спецслужб и их агентуры на территории России. Ни капли сомнений нет… Я думаю, что самый главный мотив – это его публицистическая деятельность, нацеленная на разоблачение действий киевского режима сказал экс-премьер Украины

Он отметил, что велась подготовка данного теракта.

Вычислили адреса, какое-то расписание, кто-то наблюдал за этим. И то, что подложена взрывчатка, – она направлена была, конечно, не на испуг и не на какое-то предупреждение, она была направлена на убийство этого человека считает Азаров

В пятницу 13 ноября на улице Кировоградской в Москве произошел взрыв автомобиля. Водитель был госпитализирован с травмами в одну из столичных больниц. Позднее выяснилось, что за рулем находился бывший советник Николая Азарова Сергей Заворотный. По словам экс-премьера Украины, сейчас Заворотный в критическом состоянии.

Ранее Столичный главк Следственного комитета показал кадры с места взрыва. По его данным, взрывное устройство могло находиться с водительской стороны транспортного средства.