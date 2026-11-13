Москва13 ноя Вести.Сила взрыва на Кировоградской улице на юге Москвы, где был подорван автомобиль журналиста Сергея Заворотного, была такой, что некоторые детали машины разлетелись на полсотни метров. Об этом сообщил с места происшествия журналист ИС "Вести" Андрей Романов.

Примерно в 50 метрах от поврежденной машины, которую осматривали взрывотехники, установили оцепление. По данным СМИ, под днище авто была заложена магнитная мина с расчетом на то, чтобы при детонации осколки полетят в водителя.

О силе взрыва можно судить, например, по запчасти, похожей на личинку из двери автомобиля – скорее всего, водительской. Сила взрыва была такой, что ее отбросило на 50 метров от машины рассказал Романов

Находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный – бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова – при взрыве получил серьезные ранения. По словам одного из очевидцев, Заворотного вытащили из покореженного автомобиля и сразу увезли на скорой.

Его вытащили из машины, загрузили на каталку и увезли. Когда люди пытались его вытащить, я это видел рассказал очевидец

Как сообщил ранее ИС "Вести" Николай Азаров, Сергей Заворотный после подрыва внедорожника находится в критическом состоянии.

Следственный комитет квалифицировал уголовное дело о подрыве автомобиля журналиста как покушение на убийство.