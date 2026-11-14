Mash: пострадавший от взрыва Заворотный остается в тяжелом состоянии

Пострадавший от взрыва в Москве экс-советник Азарова остается в реанимации Mash: пострадавший от взрыва Заворотный остается в тяжелом состоянии

Москва14 ноя Вести.Пострадавший от взрыва в Москве журналист-международник и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный остается в тяжелом, но стабильном состоянии, пишет Mash.

По сведениям издания, жизненно важные органы не задеты, но журналист находится в реанимации – на ИВЛ в искусственной коме, давление медики держат на препаратах.

Сергей Заворотный, пострадавший от взрыва, остается в тяжелом, но стабильном состоянии говорится в публикации

Отмечается, что организм пациента ослаблен из-за длительной борьбы с онкологией и иммунотерапии. Кроме того, Сергей потерял много крови из-за ампутации руки.

Заворотный известен резкой критикой нынешних украинских властей и СБУ. Он выпустил книгу об украинской политике после киевского майдана.

Накануне, 13 ноября, в его машине сработало СВУ. Николай Азаров убежден, что к подрыву автомобиля его бывшего помощника причастны спецслужбы Украины.