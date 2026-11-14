Москва14 нояВести.Пострадавший от взрыва в Москве журналист-международник и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный остается в тяжелом, но стабильном состоянии, пишет Mash.
По сведениям издания, жизненно важные органы не задеты, но журналист находится в реанимации – на ИВЛ в искусственной коме, давление медики держат на препаратах.
Сергей Заворотный, пострадавший от взрыва, остается в тяжелом, но стабильном состоянииговорится в публикации
Отмечается, что организм пациента ослаблен из-за длительной борьбы с онкологией и иммунотерапии. Кроме того, Сергей потерял много крови из-за ампутации руки.
Заворотный известен резкой критикой нынешних украинских властей и СБУ. Он выпустил книгу об украинской политике после киевского майдана.
Накануне, 13 ноября, в его машине сработало СВУ. Николай Азаров убежден, что к подрыву автомобиля его бывшего помощника причастны спецслужбы Украины.