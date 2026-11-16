В Москве задержали подозреваемую по делу о подрыве автомобиля Сергея Заворотного

Силовики задержали подозреваемую в подрыве машины Заворотного в Москве В Москве задержали подозреваемую по делу о подрыве автомобиля Сергея Заворотного

Москва16 ноя Вести.В Москве задержали подозреваемую по делу о подрыве автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного на Кировоградской улице в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России, установлена и задержана подозреваемая в совершении этого преступления. Это жительница столицы 2005 года рождения сказала Петренко

По версии следствия, девушка под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. После этого она стала выполнять указания кураторов по подготовке и совершению преступления.

Так, фигурантка установила взрывное устройство под днищем автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного, которое было приведено в действие 13 ноября. Мужчина получил ранение и был госпитализирован.

С задержанной проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления и иные соучастники.