Подозреваемая в подрыве машины Заворотного следила за ним несколько дней ФСБ: подозреваемая в подрыве машины Заворотного думала, что устанавливала трекер

Москва16 ноя Вести.Девушка, задержанная по подозрению в подрыве автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного на Кировоградской улице в Москве, думала, что устанавливает GPS-трекер, а о взрыве узнала из СМИ. Об этом она рассказала на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.

По словам фигурантки, она по заданию куратора в течение нескольких дней приезжала на Кировоградскую улицу и отчитывалась о том, что видела автомобиль Заворотного. Она получила задание заснять того, кто выходит из машины или садится в нее. После этого ей поручили заложить под днище машины GPS-трекер, который девушка взяла из тайника.

Он мне говорит о том, что отправляйтесь обратно на Кировоградскую улицу. Я туда отправляюсь. Он просит, чтобы я описала обстановку на улице – есть ли машина, есть ли люди. Я это отписываюсь. Он говорит: "Дальше ждем моих дальнейших указаний". Далее он все это время был со мной на связи по поводу, когда устанавливалось данное устройство сказала подозреваемая

О произошедшем взрыве она узнала из новостей, добавила подозреваемая.

Ранее по факту подрыва автомобиля Заворотного было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.