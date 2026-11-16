Москва16 ноя Вести.Следственный комитет опубликовал видео с задержанной по подозрению в покушении на убийство общественного деятеля Сергея Заворотного на Кировоградской улице в Москве 13 ноября.

По словам фигурантки, она находилась под влиянием телефонных мошенников, представившихся сотрудниками ЦБ и МВД.

Я была под влиянием украинских кураторов, которые сами со мной связались. Они давали указания, что делать сказала подозреваемая

Ранее в СК сообщили, что девушка под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. После этого она стала выполнять указания кураторов. Так, она установила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного, которое было приведено в действие 13 ноября. Мужчина получил ранение и был госпитализирован.