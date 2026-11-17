Обвиняемую в покушении на Заворотного доставили в Чертановский суд Москвы

В Чертановский суд Москвы доставили обвиняемую в покушении на Заворотного Обвиняемую в покушении на Заворотного доставили в Чертановский суд Москвы

Москва17 ноя Вести.В Чертановский суд Москвы доставили обвиняемую в покушении на журналиста и бывшего советника экс-премьера Украины Сергея Заворотного. Соответствующие кадры появились в распоряжении информационной службы "Вести".

Фигурантка – 21-летняя жительница российской столицы. Предполагается, что она прицепила к автомобилю Заворотного взрывное устройство, которое было дистанционно приведено в действие 13 ноября на Кировоградской улице. В результате журналист получил тяжелые травмы.

Следствие считает, что девушка действовала под влиянием телефонных аферистов.

По последним данным, Заворотный вышел из комы. Он перенес четыре хирургические операции, но по-прежнему нуждается в искусственной вентиляции легких.