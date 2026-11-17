Фигурантку дела о подрыве автомобиля Заворотного арестовали Арестована фигурантка дела о покушении на Сергея Заворотного

Москва17 ноя Вести.Чертановский районный суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемую в подрыве автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного Елизавету Кириченко на Кировоградской улице 13 ноября, передает РИА Новости.

Избрать Кириченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 дней, то есть до 13 января приводит агентство слова судьи

Подрыв автомобиля Сергея Заворотного произошел 13 ноября. Пострадавшего госпитализировали. По данным ФСБ и СК, покушение организовали украинские спецслужбы. В рамках расследования задержали 21-летнюю москвичку, которая под влиянием телефонных мошенников заложила под днище машины взрывное устройство, думая, что это GPS-трекер. О взрыве она узнала из новостей.