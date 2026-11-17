Москва17 нояВести.Чертановский районный суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемую в подрыве автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного Елизавету Кириченко на Кировоградской улице 13 ноября, передает РИА Новости.
Избрать Кириченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 дней, то есть до 13 январяприводит агентство слова судьи
Подрыв автомобиля Сергея Заворотного произошел 13 ноября. Пострадавшего госпитализировали. По данным ФСБ и СК, покушение организовали украинские спецслужбы. В рамках расследования задержали 21-летнюю москвичку, которая под влиянием телефонных мошенников заложила под днище машины взрывное устройство, думая, что это GPS-трекер. О взрыве она узнала из новостей.