Обвиняемая в подрыве машины Заворотного в Москве признала вину Обвиняемой в подрыве автомобиля Заворотного в Москве предъявили обвинение

Москва17 ноя Вести.Жительнице Москвы, которая была задержана по делу о подрыве автомобиля бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного, предъявили обвинение в покушении на убийство. Информацию предоставила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Задержанной по подозрению в совершении этого преступления жительнице столицы предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3, статья 30, по пунктам "е", "ж" часть 2 статья 105 УК РФ) заявила Петренко

Взрыв автомобиля Заворотного на Кировоградской улице в Москве произошел 13 ноября. Мужчина тяжело пострадал и был госпитализирован. Сегодня, 17 ноября, появились сведения, что он пришел в сознание.

По подозрению в совершении покушения на убийство 16 ноября была задержана 21-летняя москвичка. В ходе допроса она признала вину и рассказала, что действовала по указаниям телефонных мошенников. В июле 2026 года неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил ей по телефону, что якобы с оформленных на ее имя иностранных счетов поступает финансирование украинских вооруженных формирований.

Девушку убедили в необходимости выполнить задание куратора, чтобы "заблокировать" счета. 10 ноября фигурантка прикрепила взрывное устройство, которое откопала в Дмитровском районе Подмосковья, к днищу автомобиля Заворотного. При этом обвиняемая была уверена, что это GPS-трекер. 13 ноября устройство дистанционно активировали.