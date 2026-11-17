Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на Сергея Заворотного

Следствие просит арестовать обвиняемую в покушении на Сергея Заворотного Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на Сергея Заворотного

Москва17 ноя Вести.В Москве следственные органы ходатайствуют об аресте обвиняемой в покушении на убийство бывшего советника экс-премьера Украины Сергея Заворотного. Информацию сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сегодня следствие ходатайствует перед Чертановским районным судом г. Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Расследование уголовного дела о покушении на убийство Заворотного продолжается. Москвичке предъявлено обвинение, на допросе она признала вину и рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. В июле 2026 года ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, заявил, что на ее имя оформлены иностранные счета для финансирования украинских вооруженных формирований.

Чтобы "заблокировать" счета, девушка должна была выполнить задание куратора. В Дмитровском районе Подмосковья она откопала пакет с взрывным устройством. При этом обвиняемая была уверена, что это GPS-трекер.

10 ноября фигурантка прикрепила его к днищу автомобиля Заворотного. 13 ноября устройство было дистанционно приведено в действие. Потерпевший получил тяжелые травмы. Сегодня стало известно, что он пришел в себя, но находится на аппарате ИВЛ.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также иных соучастников, продолжаются, уточнила Петренко.