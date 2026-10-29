Главврач Алешкинской центральной больницы рассказал об атаках ВСУ Журналист Попов показал кадры с главврачом Алешкинской центральной больницы

Москва29 окт Вести.Главный врач Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимир Харлан в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову рассказал об атаках ВСУ.

По его словам, по населенному пункту били артиллерией.

Украинцы бомбили, били с помощью артиллерии, дронов. Больше, конечно, работали артиллерией. Минометами уничтожали. Жена у меня погибла, друзья мои. И под этими минометами я ездил, все доставал рассказал врач

Он подчеркнул, что иного выхода, как держаться, несмотря на трудные обстоятельства, у него нет.

Я не хвастаюсь этим, но другого выхода нет. Другого выхода не может быть у русского человека сказал Владимир Харлан

Евгений Попов отмечает, что главврач Алешковской центральной районной больницы до последнего не покидал город, чтобы спасать раненых. Однако Харлан все-таки попал под удар: украинский беспилотник атаковал его в больнице.

В апреле 2025 года Владимир Харлан был удостоен звания Героя Российской Федерации.