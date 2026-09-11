Москва11 сен Вести.Белгородская область живет под постоянными атаками украинских БПЛА. Удары наносятся не по военным объектам, а по гражданским: жилым домам, машинам скорой помощи, детям, заявил военкор RT Мурад Газдиев.

По его словам, в больницы ежедневно поступают несовершеннолетние с тяжелыми минно-взрывными травмами.

Когда они увидят скорую, им будет все равно — мужчина, женщина или ребенок там внутри. Они по ней ударят отметил журналист

Похороны сотрудников скорой стали частым явлением в регионе. ВСУ бьют по ним, хотя медики признаются, что им неважно кого спасать — русского, украинца или американца.

Врачи рассказывают, что ВСУ целенаправленно бьют по скорым, чтобы лишить раненых шанса на спасение и посеять панику. При этом медики продолжают выезжать на вызовы, а местные жители вступают в добровольческие отряды для защиты своего региона.