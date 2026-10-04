В Херсонской области дрон ВСУ атаковал карету скорой помощи В Каховке Херсонской области дрон ВСУ ударил по карете скорой помощи

Москва4 окт Вести.Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

По предварительным данным, медики успели покинуть машину, но сам автомобиль получил повреждения. Все произошло в том момент, когда бригада спешила на помощь.

Этот инцидент - очередное подтверждение того, что для киевского режима нет ничего святого: под удар попадают те, кто спасает жизни написал Георгиев в MAX

Он подчеркнул, что расценивает атаку ВСУ как военное преступление. Медики и санитарный транспорт защищены международным гуманитарным правом, но для украинских формирований этих норм не существует.

Георгиев поблагодарил медработников за мужество и преданность делу.