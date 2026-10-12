Москва12 октВести.Украинский беспилотник 12 октября ударил по гражданскому автомобилю в городе Новая Каховка Херсонской области. Ранения получили женщина и ее ребенок 2011 года рождения, сообщил в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
В Новой Каховке ранены мама и ребенок: держу ситуацию с оказанием помощи на контроленаписал он
Пострадавшие госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу.
По данным омбудсмена, их состояние стабилизировано, они получают все необходимое лечение.
Он заверил, что семье раненых будет оказана вся необходимая помощь.