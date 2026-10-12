Женщина и ребенок пострадали в Новой Каховке в результате атаки БПЛА

В Новой Каховке при атаке беспилотника ранены мать и ребенок Женщина и ребенок пострадали в Новой Каховке в результате атаки БПЛА

Москва12 окт Вести.Украинский беспилотник 12 октября ударил по гражданскому автомобилю в городе Новая Каховка Херсонской области. Ранения получили женщина и ее ребенок 2011 года рождения, сообщил в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

В Новой Каховке ранены мама и ребенок: держу ситуацию с оказанием помощи на контроле написал он

Пострадавшие госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу.

По данным омбудсмена, их состояние стабилизировано, они получают все необходимое лечение.

Он заверил, что семье раненых будет оказана вся необходимая помощь.