Москва11 сенВести.Житель Новой Каховки в Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков, также зафиксированы различные повреждения. Об этом рассказал врио главы городского округа Владимир Оганесов.
На территории города Новая Каховка в результате обстрела ранения получил мирный житель. Также силами военизированной группы разминирования обезврежен БПЛАнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В результате атаки БПЛА в пгт. Днепряны повреждены жилые дома, произошло возгорание индивидуального нежилого дома, функционирующего магазина, хозяйственных построек на придомовой территории.