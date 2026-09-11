Житель Новой Каховки ранен при обстреле со стороны ВСУ, также есть повреждения

Житель Новой Каховки ранен в результате обстрела со стороны украинских боевиков Житель Новой Каховки ранен при обстреле со стороны ВСУ, также есть повреждения

Москва11 сен Вести.Житель Новой Каховки в Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков, также зафиксированы различные повреждения. Об этом рассказал врио главы городского округа Владимир Оганесов.

На территории города Новая Каховка в результате обстрела ранения получил мирный житель. Также силами военизированной группы разминирования обезврежен БПЛА написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате атаки БПЛА в пгт. Днепряны повреждены жилые дома, произошло возгорание индивидуального нежилого дома, функционирующего магазина, хозяйственных построек на придомовой территории.