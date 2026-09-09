Москва9 сенВести.В городе Каховке Херсонской области произошел удар со стороны Украины. В результате него три местных жителя получили ранения, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.
Происшествие случилось после детонации БПЛА возле одного из продуктовых магазинов в центре Каховки.
Три человека получили ранения средней степени тяжести в результате удара БПЛАнаписал он в национальном мессенджере
Филипчук отметил, что пострадали двое мужчин и одна женщина. Все были доставлены в приемное отделение Каховской ЦРБ, там им оказывают медицинскую помощь.