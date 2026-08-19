© Наиболее опасный тип внутрибольничных инфекций возникает при введении катетеров в кровеносные сосуды пациента., Globallookpress

Главврач Якуненко рассказала о состоянии пострадавшей от дронов ВСУ в Горловке

Одной из пострадавших от дронов ВСУ в Горловке потребовалась операция Главврач Якуненко рассказала о состоянии пострадавшей от дронов ВСУ в Горловке

Москва19 авг Вести.Одной из пострадавших в результате удара украинских беспилотников по центру города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) потребовалась операция. Об этом сообщила ИС "Вести" главный врач городской больницы №2 города Горловки Нелля Якуненко.

Вражеский БПЛА разорвался рядом с цветочными павильонами, были ранены пять человек. Под удар ВСУ также попали гражданские машины, припаркованные у городской больницы.

Одна женщина госпитализирована, у нее ранение шеи, в хирургическое отделение, сейчас находится в операционной. И на втором прилете, возле поликлиники, пострадал водитель сообщила Якуненко

По словам местной жительницы Татьяны Кирковой, вражеские беспилотники были начинены острыми металлическими предметами.

Все вот в таких шариках было, они острые - они даже не круглые, они обточены остро-остро. И поэтому если даже заденет, то навредит человеку. И повредило, конечно - у нас и крышу тут посекло рассказала Татьяна

По информации главы администрации Горловки Ивана Приходько, в результате атаки по центру города пострадали пять мирных жителей, были повреждены учреждение здравоохранения, два гражданских автомобиля и одна единица электротранспорта.