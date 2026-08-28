Москва28 авгВести.Главный врач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров рассказал ИС "Вести", о фельдшере, погибшем накануне в результате удара украинского беспилотника по машине скорой, и работе специалистов в условиях вооруженного конфликта.
К сожалению, несмотря на все принимаемые меры безопасности, все-таки сотрудники попадают под обстрелы и получают травмы и ранения … К огромному горю, вчера погиб наш фельдшер Иван Дундуков, 26 летсказал мужчина
Отмечается, что в последнее время участились террористические атаки, особенно на Шебекинский, Октябрьский, Воронский, Борисовский, Рекитянский, Краснояружский округа. По словам главврача, на сегодняшний день около 27 сотрудников скорой получили различные травмы в результате вражеских ударов по региону.
Сотрудники этих постов и подстанций ... заслуживают особого уважения. Те люди, которые, несмотря ни на что, выезжают и оказывают помощь как раненым, так и простым людям при обострении заболеваний, родах и травмах … Работа на скорой помощи — это, конечно, работа для единицдобавил Жирков
Вечером 27 августа в Шебекино украинский беспилотник ударил по автомобилю скорой помощи, в результате вражеской агрессии погиб фельдшер, также ранения получили второй фельдшер, водитель скорой и двое пожилых пациентов, которых везли в стационар.
По факту вражеской агрессии СКР возбудил уголовное дело о теракте.